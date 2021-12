koud he...?!

En het gekke is dat ik het als kind toch mooi hebt gevonden. Ik kan me zo voor de geest halen dat ik geschaatst heb als kind en sneeuw kan ik me ook goed herinneren. Zie nog zo het schoolplein waar we een heel gangenstelsel hadden gemaakt van sneeuw. En ergens van een heuvel sleeën heb ik ook gedaan, al zou ik echt niet weten waar dat geweest kan zijn. En ik had , met een vriendinnetje een joekel van een sneeuwpop gemaakt die bij ons in de tuin stond. Dat zal waarschijnlijk dan in 1963 zijn geweest. Toen is het een strenge winter geweest, die al in november 1962 begon en die duurde tot maart. Echt ijskoud was het toen , zelfs het IJsselmeer was bevroren en een heleboel wegen waren onbegaanbaar. En toen de Elfstedentocht werd gereden , op 18 januari , was het min 15 en voor het gevoel, wat hoofdzakelijk door de harde wind kwam, was het voor het gevoel wel min 20 . De televisie beelden kennen we allemaal. Berekoud moet het toen zijn geweest. Ik kan me geen kou herinneren, wel die Elfstedentocht en veel sneeuw, ik was 12 toen. En schaatsen deed ik ook. En ik herinner me vooral die ‘’ bloemen’’ die op de ramen zaten als het vroor. Alleen met een kachel in de keuken en geen goede isolatie en geen dubbele ramen kon dat ook niet anders. En toch kan ik me niet herinneren dat het koud was, wel weet ik me een kruik te herinneren, maar of die nu vaak gebruikt werd weet ik ook niet. Het lijkt ook net of er vroeger meer winters waren dan nu, en toch schijnt dat niet zo te zijn, als je leest bij de statistieken hebben we in totaal maar 8 winters gehad van gemiddeld onder nul in de twintigste eeuw.

In 1979 was ook een zware winter, ik las dat we toen 60 dagen sneeuw hebben gehad. En dat vind ik nu zo vreemd, daar staat me niks van bij. Terwijl ik toen veel ouder was. Al kinderen had ook. Die hebben toen toch ook in de sneeuw gespeeld en geschaatst. Merkwaardig dat ik van verder terug in de tijd wel weet van sneeuw enz.. Vooral de ijsbaan staat me in het geheugen gegrift. Vooral het schaatsen s’ avonds als de baan verlicht was en er overal vlaggetjes hingen. Echt leuk vond ik dat. Geen idee of dat nu vaak is geweest, kan me wel herinneren dat ik van die houten schaatsen had. En die moest je onderbinden en vast strikken met veters. Dat ging dan nog wel, maar natuurlijk gingen die veters los na een paar rondjes en moest je die dingen weer vastbinden , ik voel nog die ijskoude handen. En dat moest ook niet te lang duren, want anders had je ze zo koud dat ze er pijn van deden. En dan denk ik weer aan die ijsbaan waar je in het café wat bij de ijsbaan stond lekker even bij de warme kachel kon zitten en waar het zo lekker rook naar warme chocolademelk, ik zie me nog zo aan die lange tafel zitten met een kop chocomelk , alleen die warme beker vast houden was al een sensatie. Dus toen had ik er op de een of andere manier wel plezier aan, terwijl ik het nu maar niks vind, heb liever een beetje warmte om me heen, Het zal de leeftijd zijn , anders heb ik er geen verklaring voor. Vandaag nog even ongemak door ijzel, sneeuw en bevroren wegen, maar morgen alweer acht graden boven nul. Goed zo, weg ermee. .

Toch wel jammer dat er geen Elfstedentocht inzit voorlopig, we doen het maar met de filmbeelden, Wie weet wat voor strenge winters we nog krijgen, stel je voor dat je weer 60 dagen sneeuw zou krijgen. IK ga hamsteren tegen die tijd en blijf lekker binnen met warme chocolademelk. 😊